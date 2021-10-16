الأرصاد تكشف.. انخفاض بالحرارة وهذه أماكن سقوط الأمطار.. (خريطة)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة على كل أنحاء الجمهورية على مدار أسبوع، حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 22 أكتوبر، موضحة أماكن سقوط الأمطار.

حالة الطقس حتى الجمعة المقبل

أشارت الهيئة خلال بيان صادر عنها اليوم، إلى حدوث تطورات في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، وانخفاض واضح في درجات الحرارة العظمى والصغرى على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، بحيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما في ساعات الليل، فقد أضافت الهيئة أن الطقس يكون لطيفًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار في مصر

نوهت الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم السبت، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والوجه البحري، ومدن القناة، وسيناء، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20%، كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% خلال الأحد المقبل، كما يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبًا.

الظواهر الجوية المتوقعة على مدار أسبوع

تابعت الهيئة أن هناك توقعات بانتشار شبورة مائية في الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.