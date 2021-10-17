حالة الطقس اليوم 17-10-2021.. أمطار ورياح وشبورة في عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر في بيان لها، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون هناك طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 30 21

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 30 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 20

بلطيم 28 21

مطروح 26 18

السلوم 26 19

سيوة 30 17

بورسعيد 28 23

دمياط 28 23

الزقازيق 30 21

المنصورة 30 20

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 28 22

رفح 28 22

رأس سدرى 29 20

نخل 29 18

نويبع 33 26

طابا 29 22

كاترين 28 16

الطور 30 23

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 34 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 20

سوهاج 37 22

قنا 39 23

الأقصر 39 24

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبو سمبل 39 26

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 38 24

أبو رماد 37 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.