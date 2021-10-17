أتاحت وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية خدمة التسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021،عبر الموقع الإلكتروني وذلك للتيسير على جميع الطلاب خدمة التسجيل للحصول الفوري على اللقاح للحصول عليه ضمن إجراءات الدولة المصرية للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكيد على ضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات المتمثلة في ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة مع تطبيق التباعد الاجتماعي بجانب الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم المختلفة، مؤكدًا على ضرورة السرعة في التسجيل للحصول على اللقاح لمن لم يحصل عليه حتى الآن من هنــا.

تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021 متاح طوال أيام الأسبوع

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن وزارة الصحة والسكان المصرية، أقرت عدد من التيسيرات الجديدة لتطعيم كافة الطلاب بناء على توجيهات القيادة السياسية ومن أجل حرصها البالغ والشديد على سلامة الطلاب وجميع المشاركين في العملية التعليمية.

وأوضح الخشت، أن أبرز التيسيرات تتمثل في إتاحة تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021 عبر الموقع الذي دشنته الوزارة عبر الأنترنت، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أضافت خانة «طالب جامعي»، وذلك على موقع التطعيمات من أجل تسريع عملية التطعيمات لجميع طلاب الجامعات الحكومية و الخاصة وذلك بهدف الوصول للمستهدفات كلها وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

صفحة لتسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021 لكل طالب

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات في مصر 2021 يكون عبر الموقع الإلكتروني من هنا والدخول للموقع وكتابة كافة البيانات، موجهاً عمداء الكليات بضرورة عمل حملات التوعية لجميع الطلاب، وكذلك نشر التيسيرات على مواقع جميع الكليات وإرسال الإيميلات و رسائل SMS، مع حث كافة الطلاب على ضرورة السرعة للتسجيل و الحصول على التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2021 وذلك حفاظًا على سلامتهم وكذلك سلامة أسرهم.