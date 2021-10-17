الطيب لـ«السيسي»: أدعو الله أن يحقق على أيديكم آمال البلاد والعباد

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنّ الخروج من الأوضاع المعضلة لا يتحقق إلا بإحياء صحيح الدين، واتخاذه نبراسًا في سلوك المسلمين وتصرفاتهم، جنبا إلى جنب مع التآسي بصاحب هذه الذكرى صلوات الله عليه، وترسيخ هديه في مناهج تعليمنا والاعتزاز برسالته وسنته.

ودعا الطيب، خلال كلمته في احتفالية المولد النبوي، للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «في ختام كلمتي، أكرر تهنئتي لكم سيادة الرئيس ودعائي، أن يمنحكم الله المزيد من العزم والقوة، وأن يحقق على أيديكم آمال البلاد والعباد، وأن يحفظكم لمصر ويحفظ مصر بكم».