تفاصيل حفل افتتاح طريق الكباش.. موكب ملكي وبالون طائر وعروض للمراكب

على أنغام أنشودة «إيزيس»، وفي خطوات ثابتة، يتحرك موكب بهيج على طول طريق الكباش الفرعوني بنحو 2700 متر، لافتتاح الطريق بعد الانتهاء من ترميمه، وسيضم الموكب عددًا من الشباب والفتيات وهم يرتدون الزي الفرعوني، في خلفية رائعة لموسيقى تصويرية تجذب وتلفت الأنظار، مع توجيه إضاءة تجاه الموكب ليظهر مضاءًا وسط عتمة الليل، حيث يتحرك الموكب منذ بداية طريق الكباش بمعبد الأقصر متوجهًا للمنصة الرئيسية للحفل في معابد الكرنك ناحية شمال المدينة.

طريق الكباش.. تفاصيل الموكب

يتحرك موكب كبير من الشباب والفتيات يزيد عددهم عن 400 شاب وفتاة على طول طريق الكباش الفرعوني، ويتجه الشباب بداية من معبد الأقصر ناحية معابد الكرنك حيث المنصبة الرئيسية ومكان تواجد كبار الزوار من قادة الدول المحلية والدولية.

ويُشارك الفتيات والشباب في الموكب ويتحركون في خطوات ثابتة، حيث يرتدون زيا فرعونيا، فيما ترتدي الفتيات تاجا فرعونيا، ويتحركون على أنغام موسيقى فرعونية حيث يقود الأوركسترا أحد كبار قادة الاوركسترا في مصر، في جو مبهج رائع.

طريق الكباش.. برومو عن البالون الطائر

ومع بدء الحفل وتقديم العروض، تشهد الاحتفالية الكبرى تقديم برومو قصير عن البالون الطائر، سيتم تصويره بواسطة طائرة «درون»، أثناء إقلاع وهبوط البالون في سماء البر الغربي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بمشاركة 15 شركة من شركات البالون الطائر في محافظة الأقصر، على أن يتم التصوير خلال 18 إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويتضمن البرومو أخذ عدد من اللقطات للبالون الطائر في رحلته في السماء وأثناء الإقلاع والهبوط، على أن تشارك كل شركة من البالون ببالون واحد كعدد متوسط.

طريق الكباش.. عروض رائعة للمراكب النيلية

وحسب مصدر مسؤول في هيئة الآثار بالأقصر، يتضمن الحفل الكبير تسيير عدد من المراكب النيلية تحمل بعض اللافتات ومزينة بشكل معين للمشاركة في الاحتفالية الكبرى لطريق الكباش، من خلال تنفيذ بعض العروض في المياه بشكل مبهج يشاهدها الكثير من الأهالي والحضور والماريين بهذا الطريق على طول كورنيش النيل بالمحافظة.

«الحناطير» تشارك في حفل الكباش

وأكد المصدر لـ«الوطن»، مشاركة أسطول من الحناطير لتقديم عروض رائعة ومتنوعة ضمن إحتفالات طريق الكباش، على أنغام متميزة للمشاركة في الحفل الكبير وخلق جو من الإبداع.

مسرح على البحيرة المقدسة

وضمن مفاجآت حفل الكباش الفرعوني، يقام مسرح كبير على البحيرة المقدسة داخل معابد الكرنك لتنفيذ بعض العروض الاستعراضية في حالة بهيجة، حيث يستخدم منظمو الحفل مركبت أو «لانش نهري» داخل البحيرة للتنقل وتركيب المسرح وإقامته أعلاها، ليكون أول مركب ينزل هذه المياه منذ 4000 عام.