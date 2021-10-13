أول فيديو من التجهيزات النهائية لحفل افتتاح طريق «الكباش»

حصلت «الوطن»، على أول فيديو من موقع التجهيزات النهائية لحفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني، حيث يتم تنفيذ البروفات بمشاركة 400 شاب وفتاة من مختلف الهيئات بالمحافظة وعلى رأسها «برلمان الشباب، مراكز الشباب، مبادرة شباب يدير شباب»، حيث انتشر الشباب بطول طريق الكباش الفرعوني الذي يصل بين معبدي الأقصر والكرنك.

400 شاب وفتاة في بروفات افتتاح «الكباش»

وفي تصريحات صحفية، كشف صلاح رشوان، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن مشاركة المديرية في احتفالية افتتاح طريق الكباش، حيث يُشارك في الحفل 400 شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب والأندية التطوعية فضلًا عن فرق الكشافة والجوالة والجوالات، مشيرا إلى خروج الحفل بشكل يبهر الجميع.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=kdaN1gMZ3vs&feature=emb_title

الشباب والرياضة..عروض فنية وحفل كرنفالي

ووفقا لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، يُشارك الشباب من مختلف الهيئات في بروفات الحفل الكرنفالي والعروض الفنية، المقرر إقامتها بداية نوفمبر المقبل من العام الجاري، وسط مشاركة كبار الشخصيات على الصعيدين المحلي والدولي.

واستقبل صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، عددًا من مسئولي الشركة المنظمة لاحتفالية طريق الكباش الكبير، في نادي التجديف بهدف الوقوف على التجهيزات الكاملة للحفل الكبير، حيث شاهد أعضاء الشركة المراكب النيلية والدهبيات ومن المقرر أن تعليق لافتات مميزة على متنها احتفالًا بطريق الكباش، ضمن خطط الدولة للرتقاء بالأماكن السياحية واستعادة الوجه الجمالي والمظهر الحضاري لجذب المزيد من الوفود السياحية.