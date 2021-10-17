خصصت المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان المصرية، رابطا للاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021، حيث جرى تخصيص 31 مستشفى على مستوى الجمهورية لإجراء تحاليل اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للمصريين الراغبين في السفر للخارج، بناء على تعليمات بعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وبينها المملكة العربية السعودية، التي اشترطت حصول المسافر إليها على شهادة تحليل الـpcr لفيروس كورونا، قبل دخول المملكة بـ72 ساعة كحد أقصى.

رابط الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021

ويمكن للمسافرين الاستعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021، من خلال الدخول على الرابط الخاص بالإدارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة المصرية من خلال الضغط هنـــا، وإدخال رقم جواز السفر، وجهة السفر.

أماكن اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل السفر

ونوهت الإدارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة المصرية، بأنّه لا يتم الدخول لإجراء التحليل إلا برقم الحجز، مشيرة إلى أنّ تسديد الرسوم وإجراء المعاملات المالية يتم باستخدام البطاقات الائتمانية «فيزا»، موضحة أنّه تقرر إجراء الاختبارات بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها بالأماكن التالية:

الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قبل السفر

ـ أصل جواز السفر.

- أصل بطاقة الرقم القومي.

استعلام عن نتيجة معامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021

خطوات حجز اختبارات كورونا بمعامل وزارة الصحة للسفر للسعودية 2021

وأشارت الإدارة المركزية للمعامل التابع لوزارة الصحة المصرية، إلى خطوات حجز اختبارات كورونا بمعامل وزارة الصحة قبل السفر كالتالي:

ـ تحديد تاريخ التحليل.

ـ جهة السفر.

ـ عدد المسافرين.

ـ مكان الفحص.

ـ بيانات المسافر، رقم جواز السفر، الاسم رباعي باللغة الإنجليزية، الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المسمى الوظيفي، رقم الهاتف.