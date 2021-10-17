سقوط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، قيام 3 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل إحدى الغرف بجراج انتظار سيارات بدائرة القسم.

حفرة عمقها 20 مترًا للبحث عن الآثار

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالجراج المُشار إليه، ملك أحدهم، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترًا، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التنقيب عن الاثار

جدير بالذكر أن المادة 1 من قانون عقوبة التنقيب عن الآثار تنص على «ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة، ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم».