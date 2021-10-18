حظك اليوم برج السرطان الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الاستماع للآخرين والإنصات يعد أبرز مميزات مولودة برج السرطان كما أنها تتميز بكونها شخصية غامضة، لا يستطيع أحد فهم ما تفكر به، أو يتوقع رد فعلها في أحد المواقف، ما يجعل المحيطين بها يتحفظون عند الحديث معها، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في وضع معاكس يضع الهموم على عاتقك، ومع ذلك تتصرّف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم الضغوط تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، فقط تحكّم في انفعالاتك ولا تظهر اندفاعا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.