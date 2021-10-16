حظك اليوم برج الحوت الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يحاول مولود برج الحوت أن يبتعد عن الأفكار التقليدية دائمًا، كما أنّه يبدع في تنفيذ المهام المسندة إليه ويتقن تنفيذها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تتجه بثقة نحو أهدافك، وتفرض إرادتك بذكاء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.