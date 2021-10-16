حظك اليوم برج الدلو الأحد 17-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو يتميزون بالانطوائية ما يمنحهم مظهر البرود والانزواء، ولكن في داخلهم يسعون إلى التواصل مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت.. حاول اليوم أن تضاعف تركيزك وعليك أن تعتني بحساباتك، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

إذا أردت اليوم أن تحافظ على علاقاتك، فلتحافظ على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.