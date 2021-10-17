بلطجي يقتحم مدرسة ابتدائية ويعتدي على المعلمات والطلاب بالمحلة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لمطاردة بلطجي اقتحم أبواب مدرسة القيصرية المشتركة بمركز المحلة، واستخدم العصي والشوم والخرطوم في الاعتداء على وكيلة المدرسة والمدرسين والطلبة بشكل مفاجىء، ما تسبب في إحداث إصابات بين صفوف العاملين بالمدرسة.

20 ولي أمر يتهمون بلطجيا بالاعتداء على أبنائهم

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد عصام مأمور مركز المحلة، يفيد بتحرير 20 ولي أمر وثلاث مدرسات بمدرسة القيصرية الابتدائية المشتركة بلاغات ضد شخص يدعى «رضا .أ.ك»، يتهمونه باقتحام المدرسة والاعتداء على الطلاب والمدرسات أثناء طابور الفسحة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

التراشق بالحجارة دفع البلطجي للاعتداء على الطلاب

وتبين من التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز المحلة، أن المتهم أقدم على اقتحام أبواب المدرسة بدعوى رشق الطلاب لنافذته بالطوب والحجارة، وقام بإرهاب المواطنين من المارة والعاملين داخل المدرسة لاستخدام خرطوم بلاستيك والعصي للتعدي على الطلاب والعاملين داخل المدرسة.

وتكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المتهم الهارب، تمهيدا لعرضه على النيابة والجهات المعنية بالتحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.