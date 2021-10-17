بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم بمدارس المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم (أمراض سوء التغذية)، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، والتأمين الصحي، بدءاً من 17 أكتوبر 2021، بجميع مراكز المحافظة.

المبادرة تستهدف تلاميذ الابتدائي من الصف الأول للسادس

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

80 فريقا لتنفيذ المبادرة في الريف

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، تجهيز 80 فريقا عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، كما تم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وكانت مديرية الصحة أعلنت فحص 14 ألفا و325 طفل حديث الولادة بجميع مراكز المحافظة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بصحة الطفل المصري وتقديم كافة الخدمات الطبية بالمجان.