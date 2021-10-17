الملا: مصر عاشت أياما صعبة و«سخيفة» بسبب الخطوط البترولية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنّ الدولة المصرية عانت في السابق، ممثلة في قطاع البترول، من الكثير من الأيام الصعبة و«السخيفة»، بسبب قلة الخطوط البترولية لتوصيل المنتجات البترولية لجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف الملا، خلال ندوة لقطاع البترول وجمعية البترول المصرية، أنّه في الوقت الحالي أصبح لينا بديلان و3 للخط، فضلا عن العديد من المحطات والموانئ النفطية التي يمكن من خلالها استلام المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.