حالة الطقس اليوم 18-10-2021.. أمطار ورياح وشبورة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 18 أكتوبر في بيان لها، إذ يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، أثناء النهار.

حالة الطقس اليوم

أما عن حالة الطقس ليلاً فيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ20% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 19

دمنهور 28 20

بلطيم 28 20

مطروح 25 19

السلوم 25 20

سيوة 27 18

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 27 19

الإسماعيلية 29 20

السويس 29 20

العريش 25 21

رفح 25 21

رأس سدر 29 20

نخل 29 16

نويبع 32 24

طابا 28 21

كاترين 28 15

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 24

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 23

الفيوم 30 20

بني سويف 29 20

المنيا 29 19

أسيوط 28 20

سوهاج 28 20

قنا 30 21

الأقصر 34 23

أسوان 35 24

إدفو 35 24

أبو سمبل 35 24

الوادي الجديد 36 22

شلاتين 38 23

أبو رماد 32 24

حلايب 31 24

رأس حدربة 31 23.