حالة الطقس الأيام القادمة القاهرة والإسكندرية.. أمطار وانخفاض حرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المصري، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في القاهرة والإسكندرية، إذ توقع خبراء الهيئة أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، فضلاً عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الأنحاء، بالإضافة إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام القادمة القاهرة والإسكندرية

وتابعت الهيئة أنه من المتوقع يكون طقس الأحد مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلاً لطيفًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر تستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً لطيف على شمال البلاد، وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بالإضافة إلى وجود انتشار للشبورة المائية في الصباح الباكر، يستمر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 17 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 18 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.