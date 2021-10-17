يبحث طلاب الثانوية عن رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 التي يمكن الاستعلام الآن عنها لمعرفة ما إن كانت أُعلنت أم ما زالت في مرحلة المراجعة والتصحيح، وفي هذا الصدد، «الوطن» تستعرض رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 للاستعلام الآن، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021.. الاستعلام الآن

ووفقًا للبيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان ووسائل الإعلام السودانية، سيتم إعلان نتيجة الشهادة السودانية 2021، عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال رابط نتيجة الشهادة السودانية 2021 خلال الساعات القليلة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية السودانية 2021

ووفقا للصحف والمواقع السودانية، يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن نتيجة العام الدراسي الحالي 2020/2021، باتباع الآتي:

- يدخل الطالب على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية، ويختار قسم الخدمات الإلكترونية، ثم نتيجة الشهادة السوادنية، والتي لا زالت محجوبة حتى كتابة هذه السطور، لكن بعد إعلانها بشكل رسمي، ستكون الروابط متاحة أمام الطلاب وذويهم.

- حال فتح متصفح النتيجة، يختار الطالب الولاية التابع لها، ثم يدخل الاسم في الخانة المخصصة، ورقم الجلوس الخاص بالطالب لعرض نتيجة الشهادة السودانية 2021.

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نسب نجاح عالية

وأوضحت وسائل الإعلام في الخرطوم، أنّ هناك نسب نجاح عالية هذا العام عن الأعوام السابقة، وجميع عمليات التصحيح والمراجعة جرى الانتهاء منها رسميا في 14 أكتوبر الحالي، وجار التحضير لإعلان النتيجة في الولايات كافة في وقت واحد.

وجرت امتحانات هذا العام وسط مواجهة العديد من الأزمات والمشكلات، منها الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من جائحة كورونا، ما دفع المعلمين والمعلمات لبذل الكثير من الجهد، وتحري الدقة بهدف المحافظة على جهود الطلاب وإعطاء كل طالب حقه والحفاظ على سلامته.