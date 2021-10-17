ضبط صياد لاتهامه بهتك عرض طفل في كفر الشيخ

ألقى رجال مباحث مركز شرطة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، برئاسة الرائد أحمد مطاوع، رئيس المباحث، اليوم الأحد، القبض على صياد لاتهامه بالاعتداء الجنسي على طفل وهتك عرضه، بعد تقدم والدته ببلاغ.

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقي مركز شرطة مطوبس بلاغا من «هـ.ع.ف.م»، 33 عاما، ربة منزل، وتقيم بقرية تابعة لمركز مطوبس، تتهم فيه «ص.ي.ا»، 21 عاما، صياد، ويقيم بالقرية، باعتدائه جنسيا على طفلها وهتك عرضه في أحد الأماكن المتطرفة بالقرية.

واستمع رئيس مباحث مطوبس، لشكوى السيدة والطفل الصغير، والذي أقر بقيام الصياد باستدراجه لحد الأماكن المتطرفة ثم اعتدى عليه، وجرى القبض على المتهم، وبمواجهته باتهام الأم له أقر بحقيقة الواقعة، وحُرر المحضر اللازم.

وتبين من التقرير الطبي الخاص بالطفل المعتدى عليه وجود آثار اعتداء جنسي وهتك عرض، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الاعتداء على فتاة سورية.. والنيابة تحقق

وفي وقت سابق، تلقى مركز شرطة مطوبس، بلاغا من فتاة سورية تبلغ من العمر17 عاما، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء عليها ثم حملها منه، ومنذ وضعها وهو يرفض إثبات نسب لطفل، وجرى استدعاء المنسوب إليه تهمة الاعتداء وأقر بالواقعة وأبدى استعداده لنسب الطفل بعد إجراء تحليل الـDNA، وأحالت النيابة الواقعة للطب الشرعي وطلبت إجراء التحليل.