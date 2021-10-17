وزير الأوقاف السوداني: التكريم من مصر له طابع خاص

أعرب الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، عن سعادته البالغة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له، لافتا إلى أنّ التكريم من مصر ذات طابع خاص، فهي أم العالم، وستظل صمام الأمان للدول العربية والأفريقية.

التكريم تتويج للأئمة

وأضاف مفرح لـ«الوطن»، أنّ التكريم يعد تتويجا لدور الأئمة والوعاظ في العالم العربي والإسلامي، نظرا لما يبذلونه من جهد ضخم في محاربة الأفكار المتطرفة، ومواجهة أصحاب التيارات المتشددة بالحجة والبرهان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي شوهتها الجماعات الإرهابية التي تؤول النصوص لخدمتها وأغراض الشخصية، وتنفيذ أجندات لصالحها.

تعاون بين مصر والسودان

وأكد وزير الأوقاف السوداني، أنّ هذه الفترة تشهد تعاونا كبيرا بين مصر والسودان على المستويات كافة بشكل عام، خاصة أنّ هناك تعاون مثمر مع وزارة الأوقاف من خلال تدريب الأئمة والواعظات في أكاديمية الأوقاف للتدريب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرّم اليوم الأحد، الشيخ نصر الدين مفرح، وزير الأوقاف السوداني، لجهوده في نشر الفكر الوسطي والتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية في تدريب الأئمة والواعظات.