التضامن توجّه ببحث شكاوى أهالي بني سويف من توقف بطاقات «تكافل وكرامة»

وجّهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، القائمين على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالتواجد في القرى وبحث شكاوى عدد من أهالي قرى ومراكز بني سويف، من توقف بطاقات «تكافل وكرامة» والرد على مقدم الشكوى من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت، وذلك في إطار استمرار فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بني سويف، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة» في قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

القباج: نؤمن بحق المواطن في معرفة أسباب رفض حصوله على المزايا التي تقدم للحصول عليها

وجاء هذا استجابة بحسب بيان عن وزارة التضامن، بعد تساؤلات الأسر التي تتوافد على الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف الأحد الماضي، حيث تؤمن الوزارة بحق المواطن في معرفة أسباب رفض حصوله على المزايا التي تقدم للحصول عليها، ما يدّعم الثقة بين المواطن والوزارة، وفي ذات الوقت تتحقق الوزارة من صحة البيانات لديها دوريا، وبلا شك أنّ سياسة التحول الرقمي ساهمت بشدة في رصد البيانات، وسهولة استرجاعها والتحقق منها وإفادة المواطنين بما هم مستحقين له من عدمه.

وتشهد الحملة إقبالًا كبيرًا من أهالي قرى ومراكز بني سويف على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية تحت شعار «2 كفاية»، والكشف على الأطفال، كما تشهد الحملة تسجيل أعداد متزايدة من الطلبات الخاصة بعمل مشروعات متناهية الصغر تحت برنامج «فرصة»، فضلًا عن التوعية بأهمية رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة إلحاقهم بالحضانات.

الحملة تركز على 4 موضوعات

وتركز الحملة على 4 موضوعات، معظمها يركز على تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا تحت موضوعات «مناهضة الزواج المبكر» و«2 كفاية» و«فرصة للتمكين الاقتصادي»، إضافة إلى موضوعات الطفولة المبكرة والتربية الايجابية.

وتستهدف الحملة وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز، وتركز على السيدات في سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة، كما تستهدف الحملة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ولا تكتفي الحملة فقط برفع الوعي بالموضوعات المذكورة أعلاه، وإنما تتاح مباشرة للخدمة أو الإحالة وتوجيه الأسر لأماكن تقديم الخدمات، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية الشريكة.