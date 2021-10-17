صيدلة كفر الشيخ تحتفل بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر

احتفلت كلية الصيدلة بجامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب 6 أكتوبر التي انتصر فيها الجيش المصري، واستعاد أرض سيناء من خلال تنظيم ندوة بعنوان «تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام» في ظل إجراءات احترازية مشددة.

كما نظم اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ حفل استقبال للدفعة الملتحقة حديثًا بالكلية 2022-2021م بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالعزيز العشماوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقدم أركان حرب أحمد عبد المنصف مدير التربية العسكرية بالجامعة بإشراف الدكتور رمضان الدوماني عميد الكلية.

استقبال الطلاب الجدد في صيدلة كفر الشيخ

بدأ الحفل بكلمة لعميد الكلية رحب فيها بالطلاب الجدد وهنأهم على التحاقهم بكلية الصيدلة التي تتميز بالعراقة كما قدم الكلية بأقسامها وخدماتها وأنشطتها الطلابية.

واستقبل أعضاء الاتحاد الطلاب الجدد والحضور بالهدايا الرمزية كما تخلل الحفل عرضا للأنشطة العديدة الموجودة بالكلية، واختتم الحفل بعمل جولة تعريفية للطلاب الجدد داخل مبني الكلية.

واستضافت الندوة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الذي عرض آليات النصر ومحاولات السلام قبل وبعد حرب 1973، مؤكدًا قدرة الجيش المصري على التغلب على الظروف الصعبة التي واجهته بحلول غير تقليدية، كما استعرض اللواء الحلبي، قوة الجيش المصري وبطولاته وكيف استطاع باحترافيه أن يكسر نظرية الأمن الإسرائيلية وتحطيمها في ست ساعات.

الجيش المصري وطني وقادر على استيعاب تكنولوجيا التسليح

وأشار «الحلبي» إلى أن مصر تمتلك أسلحة ردع قادرة على مواجهة أي اعتداءات، مؤكدًا أن الجيش المصري وطني وقادر على استيعاب تكنولوجيا التسليح في وقت قصير لامتلاكه بنية تأهيلية للمقاتل المصري.

وكرم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة اللواء طيار هشام الحلبي تقديرًا لجهوده في توعية جيل الحاضر والمستقبل من الشباب وذلك بإهدائه درع الجامعة، كما أكد حرص إدارة الجامعة على الاحتفال بذكرى الانتصارات الوطنية وعلى رأسها انتصار أكتوبر المجيد سنويًا تخليدًا لهذه الذكرى التي نفخر بها جميعا.