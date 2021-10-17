رئيس التحرير

محمود مسلم

جابر طايع يشكر «السيسي» على التكريم: شعوري بالسعادة لا يوصف

كتب:

إسراء سليمان
03:16 م | الأحد 17 أكتوبر 2021
جابر طايع

جابر طايع

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إنَّ مشهد تكريمه اليوم من قبل عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إحساسه لا يوصف، مضيفًا «كانت السعادة تغمرني عندما كنت بجوار الرئيس، فهو تكليل لجهدي بعد مسيرة عمل وعطاء بوزارة الأوقاف».

أشكر الرئيس على تكريمي حتى بعد بلوغي سن المعاش

وأضاف طايع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشكر الرئيس على التكريم حتى بعد بلوغي سن المعاش، تكريمًا على عملي وجهدي الذي قضيته في خدمة الدعوة لتأكيد الوسطية السمحة للدين الإسلامي».

تكريمي عن عملي بوزارة الأوقاف مدعاة للفخر والعزة

وتابع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف: «عاصرت فترة مهمة في وزارة الأوقاف، حرصنا خلالها على حماية المنابر ومنع الكثير من الفتن، والوقوف في وجه أصحاب الفكر المتطرف ومنعهم من الصعود إلي المنابر».

واستكمل «طايع»: «علاقتي بوزارة الأوقاف شديدة الصلابة، وتكريمي عن عملي فيها مدعاة للفخر والعزة بأننا خدمنا دين الله، وآمل أن يمن الله علي بأن استمر في عطاء هذا الوطن حتى بعد بلوغي سن المعاش».

اقرأ المزيد:

مسلم يحيي جابر طايع في مؤتمر الإنجيلية: أدى دوره في خدمة الدعوة

نادي القضاة يحتفل بالشيخ جابر طايع.. و«الخشت» يهديه درع جامعة القاهرة

جابر طايع: بعد غلق مسجد النور المصلين حريصين على الإجراءات الاحترازية

جابر طايع: الإجراءات الاحترازية بالمساجد لا تصطدم بأصول الدين

جابر طايع: نشدد على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بالمساجد

جابر طايع: أحمد همام لا يعبر عن وزارة الأوقاف ومحال للعمل الإداري