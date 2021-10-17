جابر طايع يشكر «السيسي» على التكريم: شعوري بالسعادة لا يوصف

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، إنَّ مشهد تكريمه اليوم من قبل عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إحساسه لا يوصف، مضيفًا «كانت السعادة تغمرني عندما كنت بجوار الرئيس، فهو تكليل لجهدي بعد مسيرة عمل وعطاء بوزارة الأوقاف».

أشكر الرئيس على تكريمي حتى بعد بلوغي سن المعاش

وأضاف طايع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أشكر الرئيس على التكريم حتى بعد بلوغي سن المعاش، تكريمًا على عملي وجهدي الذي قضيته في خدمة الدعوة لتأكيد الوسطية السمحة للدين الإسلامي».

تكريمي عن عملي بوزارة الأوقاف مدعاة للفخر والعزة

وتابع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف: «عاصرت فترة مهمة في وزارة الأوقاف، حرصنا خلالها على حماية المنابر ومنع الكثير من الفتن، والوقوف في وجه أصحاب الفكر المتطرف ومنعهم من الصعود إلي المنابر».

واستكمل «طايع»: «علاقتي بوزارة الأوقاف شديدة الصلابة، وتكريمي عن عملي فيها مدعاة للفخر والعزة بأننا خدمنا دين الله، وآمل أن يمن الله علي بأن استمر في عطاء هذا الوطن حتى بعد بلوغي سن المعاش».