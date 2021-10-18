الأحد المقبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه بمشاركة 23 وزيراً

تنطلق الأحد المقبل، في العاصمة المصرية، فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، والذي من المقرر أن يلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمه افتتاحية له، كما يشارك أكثر من 1000 مشارك خلال الجلسات والتي تستمر خمس ايام متصلة، ويلقى 300 متحدث كلماتهم خلال المؤتمر، وتشارك أيضاً 50 منظمة دولية في الجلسات، كما أعلن 23 وزيراً للمياه والزراعة مشاركتهم في المنتدى، كما يشارك رئيس الأرجنتين بكلمة مسجلة في الملتقى.

رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري: الأنهار العابرة والزيادة السكانية أهم قضايا المنتدى

وقالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، رئيس اللجنة المنظمة إن المؤتمر يناقش هذا العام القضايا السكانية وتأثيرها على الإدارة المشتركة للأنهار العابرة للحدود وتغير المناخ، وما لها من تأثير مباشر على قطاع المياه، كما يتناول المؤتمر عدداً من المحاور للتعاون في قطاع المياه سواء إقليمي أو عابر للحدود واستعراض مشروعات المياه بالمنطقة وتأثير التغيرات المناخية، وأي مشروعات فنية تقام للدول دون التنسيق مع دولة أخرى لمنع أي أضرار أو مخاطر لمختلف الدول من المشروعات المائية أو الحالة الوبائية للأمراض التي تهدد تنفيذ المشروعات فضلاً عن محور الابتكارات في مجال إدارة الموارد المائية.

إيمان سيد: 200 ألف جنيه جوائز توزع على الطلاب خلال المنتدى

وأشارت «سيد»، إلى أن أهم ما يميز أسبوع القاهرة للمياه، أنه منصة إقليمية ودولية للحوار، تشارك فيها كل الفئات وخاصة المزارعين، كما يتم عرض مسابقات لمشروعات تخرج الطلاب من الكليات يشارك فيها الطلاب والدارسون بجوائز قيمتها تصل إلى 200 ألف جنيه للمزارعين والمعنيين بالقطاع الزراعي، واستخدام المياه، على أن يتم نشر الأبحاث الفائزة في دورية باسم أسبوع القاهرة، فضلاً عن عمل لقاءات مع قادة الفكر من خلال اجتماعات رفيعة المستوى، منها جلسة بالتعاون مع الأمم المتحدة لبحث التقارير الفنية لأسبوع القاهرة وتضمينها في تقرير للأمم المتحدة لدعم الشواغل المصرية في مختلف المجالات المائية.