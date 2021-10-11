«الري»: الرئيس السيسي سيفتتح أعمال أسبوع القاهرة للمياه

قالت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري، إنّ أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده في الفترة من 24 وحتى 28 أكتوبر الحالي ويفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور 1000 مشارك و300 متحدث و50 منظمة على مدار 8 جلسات رفيعة المستوى، بمشاركة وزراء معنيين بشؤون المياه في العالم وممثلين عن الأمم المتحدة.

لقاءات لوزراء الري والزراعة في المنطقة العربية على هامش أسبوع المياه

وأضافت سيد، خلال حوار مفتوح بشأن إدارة الموارد المائية والري في مصر، أنّ أسبوع القاهرة للمياه، يشهد على الهامش عقد لقاءات لوزراء الري والزراعة في المنطقة العربية، لبحث التحديات بالمنطقة، فضلا عن عقد لقاء وزاري للهيئة الدائمة لإدارة الخزان الجوفي للحجر النوبي، الذي يضم مصر والسودان وليبيا وتشاد.

وأوضحت رئيس قطاع التخطيط في وزارة الري، أنّ أسبوع القاهرة للمياه سيتناول عدد من المحاور للتعاون في قطاع المياه، سواء إقليمي أو محلي أو عابر للحدود، فضلا عن استعراض مشروعات المياه بالمنطقة وتأثير التغيرات المناخية والتنسيق بشأن أي مشروعات فنية بين الدول، لمنع أي أضرار أو مخاطر لمختلف الدول من المشروعات المائية، أو الحالة الوبائية للأمراض التي تهدد تنفيذ المشروعات، فضلا عن محور الابتكارات في مجال إدارة الموارد المائية.

أسبوع القاهرة للمياه منصة إقليمية للحوار بمشاركة جميع الفئات

ولفتت إلى أنّ أهم ما يميز أسبوع القاهرة للمياه، أنّه منصة إقليمية ودولية للحوار، تشارك فيها كل الفئات، خاصة المزارعين والخبرات والمعلمين، موضحة أنّ الجلسات تناقش كيفية حل مشكلات المياه من خلال مسابقات لمشروعات تخرج الطلاب من الكليات، يشارك فيها الطلاب والدارسين، وتكون الجوائز بقيمة 200 ألف جنيه للمزارعين والمعنيين بالقطاع الزراعي واستخدام المياه، وتنشر الأبحاث الفائزة في دورية باسم «أسبوع القاهرة»، فضلا عن عمل لقاءات مع قادة الفكر من خلال اجتماعات رفيعة المستوى، بينها جلسة بالتعاون مع الأمم المتحدة لبحث التقارير الفنية لأسبوع القاهرة، وتضمينها في تقرير للأمم المتحدة لدعم الشواغل المصرية في المجالات المائية كافة.