رئيس الوزراء يتابع استعدادات أسبوع القاهرة للمياه 2021 وإزالة التعديات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري.

مدبولي يتابع موقف إزالة التعديات على المجاري المائية

وخلال اللقاء، تابع رئيس الوزراء موقف إزالة التعديات على المجاري المائية، مؤكداً استمرار التنسيق التام بين مختلف أجهزة الدولة، لإتمام إزالة هذه التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد، بما يضمن عدم تكرار هذه الظاهرة مرة أخرى، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال تلك التعديات على المجارى المائية، بهدف الحفاظ عليها، وتعظيم الاستفادة منها.

ونوه العاطي، في هذا الصدد إلى استمرار جهود الوزارة في التعامل مع التعديات على المجاري المائية على مستوى الجمهورية، وما يتم حاليا من إزالة لكافة أعمال الردم، والمخالفات على المجاري المائية على فرعي رشيد ودمياط.

وتطرق وزير الموارد المائية والرى خلال اللقاء إلى الاستعدادات الخاصة بعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه 2021، والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر المقبل، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والمتغيرات العالمية: التحديات والفرص"، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسؤولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

أسبوع القاهرة الرابع للمياه

وتناول الوزير البرنامج والأحداث المقرر عقدها خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مؤكداً أن هذا الحدث المهم يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية، باعتباره واحداً من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف خلال جلسات ومناقشات الأسبوع التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ على العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.