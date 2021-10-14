بحث الجمهور عن الأفلام الوثائقية الطويلة المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي قبل انطلاق فعالياته، بعد قليل بمدينة الجونة، حيث سافر عدد كبير من نجوم الفن لحضور فعاليات الدورة الخامسة.

جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

من جوائز المسابقة، جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل، جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل، جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل، جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، يتم اقتسام الجائزة النقدية، بالتساوي بين المخرج والمنتج الرئيسي للفيلم الفائز بالجائزة.

أفلام وثائقية طويلة تشارك في مهرجان الجونة السينمائي

يشارك ضمن فعاليات مهرجان الجونة 10 أفلام متنوعة، أولها فيلم «أوستروف – جزيرة مفقودة »، وتدور أحداثه عن الصيد غير القانوني لأسماك الكافيار، رغم تهديد السلطات ومراقبتها له، يعود إيفان إلى البحر مرة بعد أخرى، فلا خيار أمامه، فيلم «البحث عن خشب القيثارة»، ويدور حول في بعض غابات جبال الألب يمكن للمرء أن يجد الأشجار النادرة التي تساوي وزنها ذهبًا بفضل قدرة أخشابها الفريدة على تضخيم الصوت .

ثاني الأفلام، هو فيلم «حياة إيفانا» وتدور أحداثه في حياة خشنة قاسية في مرتفعات التندرا بالقطب الشمالي، تعيشها إيفانا الشابة مع أطفالها الخمسة بطريقة البدو الرُحل، وفيلم «جويدو هندريكس »، ومعظم أحداثه تدور في كيان غامض يجوب الضواحي الهولندية النائية، ويوجه كاميرته نحو كل ما يقابله.

ثالث الأفلام، هو فيلم «رجل وكاميرا»، وتدور أحداثه بهاتف محمول ومسدس، يخاطر محمود وزياد بحياتهما أثناء محاولتهما مع رفاقهما إنقاذ نساء وفتيات إيزيديات مُحتجزات لدى داعش كرقيق جنسي في مخيم الهول بسوريا، في حين يأتي بعده فيلم «السجناء الزرق»، ​وفيلم «سبايا»، وفيلم «السجناء الزرق » للمخرجة زينة دكاش

سابع الأفلام، فيلم «صمت الأمواج» للمخرج بيتر ريم دي كرون، ثم فيلم «العودة» للمخرجة سارة الشاذلي، يبلغ والد سارة من العمر قرابة 80 عامًا، وهو مفعم بالحيوية بسبب الوباء العالمي تنقلب خطط سارة رأسًا على عقب وتجد نفسها عالقة في منزل طفولتها مع والديها بعد أن عاشت خارج البلاد عشر سنوات، بينما يقضون شهورًا معًا في العزل المنزلي، تشعر سارة بالحاجة إلى التقاط اللحظات الثمينة التي قضتها مع والدها في فيلم للمرة الأولى، تبدو عودة سارة إلى مصر صائبة.

تاسع الأفلام، هو فيلم «كباتن الزعتري» للمخرج علي العربي من مصر، وهو فيلم وثائقي للمخرج المصري علي العربي، الذي شارك سابقًا منصة الجونة السينمائية التابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ويتتبع الفيلم قصة محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات، على الرغم من ظروفهما الصعبة، بينما الفيلم العشر هو فيلم «هذا المطر لن يتوقف أبدًا» من ألمانيا.