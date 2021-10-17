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«الدقهلية» تدشن مبادرة للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس

كتب:

صالح رمضان
11:10 ص | الأحد 17 أكتوبر 2021
مبادرة سوء التغذية في الدقهلية

مبادرة سوء التغذية في الدقهلية

دشنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس من مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالبرامون، التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، في إطار اهتمام الدولة بصحة الطفل وتنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة تحت شعار مبادرة «سوء التغذية بالمدارس»، ومع بداية العام الدراسي الجديد وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

تدشين حملة سوء التغذية في المدارس

ودشنت مديرية الصحة المبادرة في حضور كل من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وحضور وكيل المديرية ومدير إدارة الرعاية الأساسية، لتبدأ فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية «الأنيميا والسمنة والتقزم» لتلاميذ المدارس والمعاهد الدينية بالمرحلة الابتدائية «حضر وريف» من مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالبرامون.

استهداف 874 ألف طالب في المبادرة 

وقال الدكتور سعد مكي، إن المستهدف للمبادرة حوالي 874 ألف و300 طالب، بواقع 654 ألفا و300 طالب بالريف، وحوالي 220 ألف طالب بالحضر، موزعين على 1443 مدرسة ومعهدا دينيا.

وأضاف «مكي»، في تصريح صحفي، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية واكتشاف وعلاج الأنيميا وأمراض السمنة والنحافة، حيث يتم العمل من خلال حوالي 110 فرق طبية بقطاع الريف، و50 فريقا للحضر، وكل فريق مكون من ممرضة وفني معمل ومدخل بيانات موزعين على كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى إجراء مسح شامل لأطفال المدارس، حيث يشمل الفحص قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم وحساب كتلة الجسم، مؤكدا أن من يثبت إصابته يجري تحويله إلى أقرب عيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية مجانا.

وحث الجميع على التحلي بالعمل بروح الفريق الواحد من أجل صحة الطالب المصري، متمنيا لجميع الطلاب عاما دراسيا سعيدا وصحة جيدة.

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