انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية بمدارس قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، انطلاق بدء فاعليات المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى الحضر والريف بالمحافظة ، بدءا من بعد غد، الأحد وتستمر على مدار شهرين، موضحا أن المبادرة ستقوم بفحص وعلاج الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وهى الأنيميا والسمنة وقصر القامة.

محافظ قنا عدد التلاميذ المستهدفين نحو 513 ألف طالب

وأضاف «الداودي»، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن عدد التلاميذ المستهدفين بالفحص والعلاج 513 ألف تلميذ وتلميذة من الصف الأول حتى الصف السادس الإبتدائي بعدد 830 مدرسة ابتدائي بقرى ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن المبادرة يقوم بتنفيذها 84 فريقا للفحص الطبي بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، ويضم كل فريق «فني تمريض، فني معمل، مسجل طبي، مدخل بيانات، مسئول متابعة»، مؤكدا ضرورة توعية طلاب المدارس بأهمية التغذية السليمة للحفاظ على صحة أبنائنا التلاميذ فى تلك المرحلة العمرية المهمة، وكذا تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه فرق الفحص الطبي بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة .

وكيل صحة قنا: تحويل الطالب للتأمين الصحيحال اكتشاف إصابته

من جانبه، قال الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه حال اكتشاف إصابة تلميذ بأحد أمراض سوء التغذية «الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة»، يتم تحويل الحالة المصابة إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للتشخيص وإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه لبدء مرحلة العلاج والتي ستكون بالمجان، كما سوف تستمر متابعة حالة التلميذ المصاب بعد انتهاء الحملة حتى يتم شفاء التلميذ تماما.