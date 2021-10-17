تفاصيل المنح الجامعية لأبناء المستفيدين من «تكافل وكرامة»

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تعمل على عدة محور، تتمثل في الحماية والتنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والشمول المالي، وتوعية الطلاب حول موضوعات تنموية هامة، وتأهيل ودمج ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء زيارات استطلاعية وتطوع في العمل الاجتماعي.

محو أمية 66.500 ألف من مستفيدي تكافل وكرامة

وأضافت «القباج» أن الوزارة ساهمت في محو أمية 66.500 ألف من مستفيدي تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن عدد الفصول المفتوحة في الوقت الحالي 4111 فصل منهم 219 فصل بالشراكة مع مبادرة وعي باجمالي 52 ألف دارس.

توفير فرص عمل مؤقتة

وتابعت أنه جرى توفير فرص عمل مؤقتة لنحو 14008 من حملة المؤهلات من مستفيدي تكافل وكرامة والخدمة العامة لفتح الفصول، وتدريب 30 مدرس من مستفيدي تكافل وكرامة على الحرف اليدوية، لتدريب 300 دارس على الحرف اليدوية بمحافظة الجيزة، لافتة إلى أنه جاري تقييم التجربة لتعميمها على مستوى الجمهورية، والتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة لفتح 900 فصل محو أمية.

وعن عدد الطلاب الذين سددت لهم الوزارة مصروفات الجامعات الدارسة، جاءت كالتالي:

جامعة الفيوم: دعم 16 طالبًا بتكلفة 12 ألف جنيه.

جامعة القاهرة: 12 طالبًا بتكلفة 12 ألف و600 جنيه.

جامعة الزقازيق: 23 طالبًا بتكلفة 14 ألف و577 جنيهًا.

جامعة حلوان: 18 طالبًا بتكلفة 9 آلاف و970 جنيهًا.

جامعة بنها: دعم 12 طالبًا بتكلفة 16 ألف و941 جنيهًا.

جامعة دمنهور: دعم 5 طلاب بتكلفة 12 ألف و875 جنيهًا.

جامعة طنطا: دعم 18 طالبًا بمبلغ ١٦ ألف جنيه.

جامعة مطروح : دعم 9 طلاب بتكلفة 10آلاف و800 جنيه.

جامعة السادات: دعم 9 طلاب بـ 14 ألف و348 جنيهًا.

جامعة كفر الشيخ: دعم 20 طالبًا بـ20 ألف جنيه 0.

جامعة سوهاج: دعم 17 طالبًا.

جامعة الأقصر: 4.

جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية، بمشاركة وزارتي التعليم، وعدد من رؤساء الجامعات.