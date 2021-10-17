إقبال كبير على حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بقرى «حياة كريمة»

شهدت حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» إقبالًا كبيرًا من مواطني قرى ومراكز بني سويف على العيادات المتنقلة الخاصة بالصحة الإنجابية تحت شعار «2 كفاية»، إضافة إلى الكشف على الأطفال، كما تشهد الحملة تسجيل أعداد متزايدة من الطلبات الخاصة بعمل مشروعات متناهية الصغر تحت برنامج «فرصة»، فضلًا عن التوعية بأهمية رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وضرورة إلحاقهم بالحضانات.

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، القائمين على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بالتواجد في القرى وبحث شكاوى عدد من أهالي قرى ومراكز بني سويف من توقف بطاقات «تكافل وكرامة» والرد على مقدم الشكوى من خلال التحقق من بيانات المواطنين المرقمنة على أجهزة التابلت.

جاء ذلك وذلك في إطار استمرار فعاليات حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بني سويف والتي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة «حياة كريمة» في قرى ومراكز المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت وزيرة التضامن، في بيان اليوم، أنَّ ذلك جاء استجابة لتساؤلات الأسر التي تتوافد على الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، الأحد الماضي، حيث تؤمن وزارة التضامن بحق المواطن في معرفة أسباب رفض حصوله على المزايا التي تقدم للحصول عليها، مما يدَّعم الثقة بين المواطن والوزارة، وفي نفس الوقت تتحقق الوزارة من صحة البيانات لديها دورياً.

سياسة التحول الرقمي ساهمت في رصد البيانات

وأكّدت وزيرة التضامن، أنَّ سياسة التحول الرقمي قد ساهمت بشدة في رصد البيانات وسهولة استرجاعها والتحقق منها وإفادة المواطنين بما هم مستحقين له من عدمه.

وتركز الحملة على 4 موضوعات معظمها يركز على تمكين المرأة صحيًا واقتصاديًا تحت موضوعات «مناهضة الزواج المبكر» و«2 كفاية» و«فرصة للتمكين الاقتصادي»، إضافة إلى موضوعات الطفولة المبكرة والتربية الايجابية.

استهداف أكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز

وتستهدف الحملة وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز، وتركز على السيدات فى سن الإنجاب ممن تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

كما تستهدف الحملة كل القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تعمل على إتاحة مباشرة للخدمة أو إحالة وتوجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجمعيات الأهلية الشريكة.