مصرع سائق إثر انقلاب «توك توك» في أرض زراعية بسوهاج

لقي سائق مصرعه في انقلاب «توك توك»، بدائرة مركز طهطا شمال سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نزيف في المخ، وصرحت النيابة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بورود بلاغا بانقلاب «توك توك»، ووجود متوفي بناحية دائرة مركز طهطا، فانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير «توك توك»، قيادة المدعو «أحمد.م.ج»، 30 سنة، سائق، يقيم بدائرة مركز جهينة، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى لإنقلابه بأرض زراعية علي جانب الطريق.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام

ونتج عن الحادث وفاة قائد التوك توك، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبسؤال شقيقه قرر مضمون ما تقدم ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف في المخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.