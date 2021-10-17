التضامن: الرئيس وجّه بدعم الطلاب غير القادرين وذوي الإعاقة في الجامعات

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم الطلاب في الجامعات والمعاهد، لذوي الإعاقة وغير القادرين من أجل تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، قائلة :« لا يجوز أن يتعطل طالب عن التعليم بسبب فقره أو إعاقته»، مشيرة إلى أن نسبة التعليم الجامعى بين الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة كانت ضعيفة، لذلك جرى وضع شرط الانتظام بالمدارس، وحضور الأبناء، باعتباره من أحد الشروط الأساسية لصرف الدعم.

التضامن: أكثر المحافظات فقرًا أكثرها أمية

وأضافت«القباج» خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التضامن الاجتماعي حول تكافؤ الفرص التعليمية بحضور وزير التربية والتعليم، أن أكثر المحافظات فقرًا أكثرها أمية، كما أن 62 % من مستفيدي تكافل وكرامة 62% كانوا أميين، لذلك أصبح الدعم النقدى مشروط بالالتحاق بالتعليم، وحضور الأطفال في المدارس، قائلة: «في السابق كان يقف دعم تكافل وكرامة للأطفال أبناء الأسر المستفيدة من الدعم عند 18 سنة، لذلك جرى العمل على تكافؤ الفرص التعليمية».

طارق شوقي: دعم مليون ونصف طفل بمراحل التعليم المختلفة

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه جرى تخصيص تمويل لتكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين وغير الملتحقين بطلاب برنامج تكافل، إذ جرى دعم مليون ونصف طفل بمراحل التعليم المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.