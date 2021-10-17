حسن أبو الروس ينفي انفصاله عن زوجته في بث مباشر «فيديو»

نفى الفنان حسن أبو الروس الشائعات التي ترددت حول انفصاله عن زوجته غادة والي، وأنها ألغت متابعتها لحسابه على «إنستجرام»، وذلك على خلفية تواجده مع الفنانة دينا الشربيني في مهرجان الجونة السينمائي على مدار الأيام الماضية.

وفتح حسن أبو الروس، في بث مباشر على الحساب الرسمي لـ «الوطن»، على «فيس بوك»، حسابه على «إنستجرام» أمام المشاهدين ليؤكد أن زوجته ما زالت تتابعه على حسابه وأنه يتابعها أيضا، معلقا: «أنا مش عارف ليه الناس بتقول كده أو مين وراء تلك الشائعة»، وأطلق مسابقة لمعرفة من وراء شائعة انفصاله، والفائز في المسابقة سوف يصاحبه، غدا، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة.

حسن أبو الروس يطلق جائزة لمعرفة من وراء شائعة انفصاله

وفي سياق متصل، عبَّر أبو الروس عن سعادته بنجاح أغنية «فلتت مني» التي قدمها مع الفنانة دينا الشربيني، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، قائلا: «مكنتش متخيل النجاح اللي حققته الأغنية، لما فكرنا نقدمها للمرة الأولى لم نفكر في عائد مادي أو نسب مشاهدات، ولكن كان حبا في الغناء وتقديم تجربة غنائية مختلفة أقرب للديسكو الشعبي».

وعن العلاقة التي تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، أوضح: «دينا صديقتي وشقيقتي، وجمعتنا علاقة فنية، فأنا لم أكن أعرفها بشكل شخصي وأرسلت لها الأغنية لتسمعها أعجبت بها، ووافقت على أن نقدمها معا، ولم نكن نتخيل أنها ستنجح بهذا الشكل».

فيلم ومسلسل وأغنية.. مشاريع حسن أبو الروس المقبلة

وكشف حسن أبو الروس أن لديه عددا من المشاريع الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم مع المخرج عثمان أبو لبن والكاتب محمد ناير، بالإضافة إلى مسلسل تليفزيوني بجانب الإعداد لأغنية جديدة بعد نجاح «فلتت مني».