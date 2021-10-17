مصرع وإصابة 16 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص في صحراوي المنيا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين، اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق، بمركز أبو قرقاص في جنوب المنيا، وجرى نقل الجثتين والمصابين لمستشفى المنيا العام، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق، وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 2 وإصابة 14، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتابع الدكتور محمد أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حالة المصابين، بحضور اللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس المدينة، والدكتور عماد حنا مدير مستشفى المنيا.

محافظ المنيا ينعى ضحايا الحادث

ونقل نائب المحافظ، خالص تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا بالحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

أطمأن «أبو زيد» على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجهًا بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.

وكانت المنيا شهدت قبل أيام وقوع 3 حوادث طرق متفرقة في يوم واحد، نتج عنها مصرع شخص وإصابة 10، في الوقت الذي تواصل فيه الوحدات المحلية بالمراكز والمدن إجراء أعمال صيانة دورية لأعمدة الإنارة والكشافات بالطرق الرئيسية والصحراوية تفاديا لوقوع حوادث الطرق ليلا.