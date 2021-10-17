«التضامن»: استمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة إلى مرحلة الجامعة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة دعمت مايقرب من 7 آلاف طالب من ذوي الهمم، والطالبات الكفيفات و ذوي الإعاقة السمعية، لتنمية مهاراتهم التعليمية، موضحة أن الدعم تضمن توفير فرص تعليمية بلغة «برايل للمكفوفين »، وتقديم خدمات رفع الكفاءة بمراكز التأهيل بصفة خاصة في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحيرة، بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه.

دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت «القباج» إلى أنه جرى دعم 500 طالب من ذوى الإعاقة السمعية، بتكلفة مليون جنيه، ودعم 400 ألف طفل في حضانات الطفولة المبكرة بتكلفة 340 مليون جنيه، بجانب 34 ألف طالب في التعليم المجتمعي بتكلفة 90 مليون جنيه، بينما جرى دعم 105 ألف طالب غير مقتدر ومغترب بتكلفة 17 مليون جنيه.

وأضافت أنه جرى دعم 20 ألف طالب من خلال التدريب الفني بتكلفة 31 مليون جنيه، وبلغ عدد مستفيدين من مبادرة الطلاب أبناء مصر 3500 طالب بتكلفة 13 مليون جنيه، جاء ذلك خلال مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بمشاركة وزير التربية والتعليم وعدد من رؤساء الجامعات.

دعم طلاب أسر تكافل وكرامة

ونوهت «القباج»، خلال المؤتمر بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار دعم طلاب أسر تكافل وكرامة إلى مرحلة الجامعة، إذ يجرى دعمهم حتى سن 18عامًا، لافته إلى أنه خلال عام 2021/ 2022 تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي دعم التعليم المدرسي والمهني لـ مليون طالب خارج برامج الدعم النقدي، من الأسر الأولى بالرعاية.