تخصيص 10% من المجمعات السكنية بوسط سيناء للمشايخ

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، خلال تفقده للمجمعات السكنية بوسط سيناء، أنه تقديرا لدور أبناء ومشايخ وعواقل سيناء الشرفاء، وكذا دور شهداء الوطن، وكل من خدموا على تلك الأرض الطاهرة من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشرطة، تم تخصيص 50% لأهالي سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة قبل تاريخ الإعلان، و10% من تلك النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة.

15 % للضباط والجنود المتقاعدين

وأضاف أنه تم تخصيص 50% لأبناء المحافظات الأخرى، على أن يتم تخصيص 15% من تلك النسبة للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين من القوات المسلحة والشرطة والسابق لهم الخدمة في سيناء؛ اعتبارا من عام 2010، وأسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط العامة والخاصة.

بروتوكول تعاون بين شمال وجنوب سيناء والهيئة العامة للاستثمار

ووقعت محافظتا شمال وجنوب سيناء والهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق، بروتوكول تعاون لطرح تلك التجمعات على الموقع الإلكتروني الخاص بالخريطة الاستثمارية للهيئة؛ ليتم الاطلاع على الشروط والتقدم ورفع الطلبات على ذات الموقع، ولن يلتفت لأي طلبات تقدم خلاف ذلك، ويتم فرز الطلبات ومراجعتها وكذا إجراء القرعة إلكترونيا لضمان الشفافية الكاملة لعملية الطرح واختيار الفائزين، علاوة على إمكانية تقديم الطلبات ورفع المستندات من المنزل عن طريق الموبايل أو الكمبيوتر أو التوجه إلى أحد المراكز القريبة، وكذا تنفيذ سياسة الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتحصيل الإلكتروني لكافة المعاملات النقدية.