قرار عاجل من «لجنة كورونا» بشأن الموظفين غير الحاصلين على اللقاح

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عدة قرارات؛ أهمها عدم السماح بدخول أي موظف لم يحصل على لقاح كورونا إلى مكان عمله بعد 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه إجراء تحليل PCR كل أسبوع.

كما قررت اللجنة، حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح؛ ابتداء من أول ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى إعادة فتح دورات مياه المساجد؛ للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

وعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال الاجتماع، تقريرا بشأن الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم، وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة هذا الوباء.

لقاحات كورونا في مصر

وتطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاحات، مشيرة إلى أن كمية اللقاحات التي توافرت حتى الآن بلغ عددها نحو 63.2 مليون جرعة، من جميع أنواع اللقاحات التي تم التعاقد عليها وتوريدها، بزيادة بلغت نحو 2.7 مليون جرعة مقارنة بالأسبوع الماضي، مضيفة أن شهر أكتوبر من المنتظر أن يشهد قدوم نحو 7.8 مليون جرعة جديدة من لقاحات استرازينكا، وسينوفاك، وجونسون، وفايزر، إلى جانب 2 مليون جرعة سيتم تصنيعها أسبوعياً بالتعاون بين شركة سينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا الوطنية.

وأكدت الوزيرة الحرص على توفير اللوجستيات الخاصة بتداول اللقاحات داخل مصر، لضمان سلامتها، مؤكدة أنه تم تجهيز 5 سيارات دفع رباعي مجهزة خصيصاً لنقل اللقاحات بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، سعة السيارة الواحدة 4.2 م3 من الطعوم، ويكون لتلك السيارات دور حيوي في نقل اللقاحات إلى المحافظات الحدودية والبعيدة، هذا بالإضافة إلى ما تم توفيره من خلال سلاسل التبريد، التي تم تجهيزها لاستقبال شحنات لقاح فايزر بيونتيك، وإضافة 5 فريزرات سعة 2 مليون جرعة بمخازن حلوان لتكون جاهزة لاستقبال شحنة بحجم 1.6 مليون جرعة.

التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا

وأشارت «زايد» إلى التوسع في مراكز تلقي اللقاح على مستوى مصر، مشيرة إلى أن إجمالي الجرعات المقدمة للمواطنين في مصر بلغ حتى الآن نحو 31.7 مليون جرعة.

وأوضحت أنه يتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين في التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، وكذا الكنائس أيام الأحد، وكذا في المحاكم، والمرور، والشهر العقاري، وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.

وعرضت الوزيرة موقف أرصدة مستشفيات وزارة الصحة من المستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدة أيضاً أنه تم تدعيم مستشفيات الوزارة بالتجهيزات الضرورية للتعامل مع الحالات المصابة بالفيروس، وتوفير الرعاية الطبية المطلوبة لها، والتي تضمنت توفير 2750 أسطوانة أكسجين، وهناك توافر للمخزون الاحتياطي من الأكسجين 3.3 مليون لتر، إلى جانب 233 جهاز تنفس صناعي، و761 سرير رعاية مركزة، و247 جهاز صدمات كهربائية، و106 أجهزة رسم قلب، وغيرها من التجهيزات.

كما أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم تغطية 22 محافظة منذ انطلاق حملة «معاً نطمئن»، وتسجيل 250 ألفاً و245 مواطنا على الموقع الإلكتروني للوزارة، والخاص بتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الحملة، وتقديم التوعية لأكثر من 280 ألف مواطن.