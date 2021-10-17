إجراء أعمال صيانة فورية لأجزاء من كوبري بني مزار بالمنيا

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رئيس مركز ومدينة بني مزار، بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح الفوري، لأحد الأجزاء من فرع محور بني مزار على ترعة الابراهيمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة، وذلك في استجابة سريعة لاستغاثة بعض أهالي مركز بني مزار، والتي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

محافظ المنيا: خلق حالة من التواصل الإيجابي بين الجهاز التنفيذي والمواطنين

أكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها.

وأكد ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

متابعة حالة المصابين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، حالة المصابين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، حيث أسفر الحادث عن وفاة حالتين، وإصابة 14 آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

نقل نائب المحافظ، خالص تعازي محافظ المنيا لأسر الضحايا بالحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما أعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

اطمأن «أبو زيد» على حالة المصابين، كما اطلع على تقرير حالتهم الصحية، موجهًا بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج، كما وجه بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى.