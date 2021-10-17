«الحماية المدنية» تكشف تفاصيل السيطرة على حريق الإسماعيلية

على مدار يوم متواصل نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق مصنع استثمار الإسماعيلية والذي شب في السادسة مساء أمس السبت، ونجح ضباط إدارة الحماية المدنية في استخدام «العزل» بين مكان الحريق والمصانع المجاورة له طوال ساعات الحريق لمنع امتداد الحريق لمكان آخر.

وبحسب مصادر أمنية - في تصريحات لـ«الوطن» - ضمن العاملين على عملية الإطفاء التي استغرقت من الساعة السادسة مساء أمس، وحتى فجر اليوم، أنه جرى تقسيم سيارات الإطفاء في مكان الحريق.

وتابعت: «سيارات كانت مهمتها عمل عازل بين المصانع والمباني المجاورة وسيارات مهمتها إخماد الحريق والتركيز على مكان انفجار خزانات المواد الملتهبة».

وأشارت إلى أن قوة الحريق وتتابع الانفجارات كانت ستؤدى إلى خسائر أكبر من ذلك بكثير حال عدم عزل مكان الحريق عن باقي منطقة الاستثمار.

30 سيارة إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل بـ 15 سيارة إلى مكان الحريق فور اندلاعه زادت السيارات إلى 30 بعد الاستعانة بسيارات القوات المسلحة وهيئة قناة السويس وسيارات محافظة الإسماعيلية الخاصة بالطوارئ وكسح المياه.

واستعانت الحماية المدنية بسيارات إطفاء ذات طبيعة خاصة تحمل موادًا كيميائية قادرة على تخفيض حدة اشتعال المواد الكيميائية الموجودة بالمخزن داخل منطقة استثمار الإسماعيلية.

وأكدت المصادر الأمنية، وضع سيارتي إطفاء في مكان الحريق خلال الساعات الماضية بعد انتهاء عملية السيطرة والتبريد للتعامل حال حدوث أي طارئ.

إصابة 3 أشخاص خلال عملية الإطفاء

وأصيب 3 أشخاص من طاقم الحماية المدنية باختناقات خلال عملية الإطفاء التي استمرت أكثر من 5 ساعات متواصلة مساء أمس السبت.

وقدم رجال الإسعاف، الإسعافات اللازمة للمصابين في مكان الحادث بوضعهم على التنفس الصناعي ومنحهم المهدئات فيما استمر زملاؤهم في عملية الإطفاء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.