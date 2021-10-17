محافظ الإسماعيلية: من هنا انطلقت الشرارة الأولى ضد الاحتلال الإنجليزي

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن شرارة المقاومة الشعبية انطلقت من الإسماعيلية للكفاح ضد قوات الإحتلال الإنجليزي في نهاية عام 1951.

بشارة يهنئ شعب الإسماعيلية

وتقدم اللواء شريف بشارة بتهنئة لشعب الإسماعيلية بمناسبة العيد القومي للإسماعيلية، مشيراً إلى أن العيد القومي للمحافظة يوافق يومًا من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب الإسماعيلية خاصة.

وأعرب «بشارة»، في بيان صحفي عن امتنانه للقيادة السياسية، ولما يتم من الجهود المبذولة لرفعِ المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدؤوب لتحسين الخدمات للارتقاءِ بها بوجهٍ عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم، تحقيقًا للرقي المنشود لوطَنِنَا العزيز.

وأشار المحافظ إلى أن الإسماعيلية ستشهد الأيام المقبلة، عددا من الافتتاحات في كل المجالات بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي والتي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي.

لماذا 16 أكتوبر العيد القومي للإسماعيلية

وتحتفل الإسماعيلية في 16 أكتوبر بعيدها القومي، عندما استطاع شعب الإسماعيلية من تحقيقه بالتظاهر ضد قوات الاحتلال البريطاني ومطالبتهم بالجلاء عن مصر، وهو ما انتقل إلى المحافظات الأخرى.

ويعد 16 أكتوبر رمزا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائيين للثورة ضد الاحتلال الإنجليزى، حيث اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى بمشاركة طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية، وانضم إليهم عدد من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين فى الشركات الأجنبية والتي انتهت بحرق «الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز» تعبيرًا عن الغضب الشعبي.