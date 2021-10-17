حريق هائل في منزل ببني سويف.. وإصابة شخصين

أصيب اثنان من أبناء عمومة، اليوم، بحروق من الدرجة الثالثة، في حريق نشب بمنزل في قرية المشارقة التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما.

بلاغ بحريق منزل وإصابة شخصين

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيها بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل بقرية المشارقة التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة ووجود حالتي إصابة، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية لمقر الحريق، وتمكنت من إخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تسرب غاز سبب الحريق

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق بمنزل محمد أحمد عبد الونيس، ورمضان سيد عبد الونيس، يقيمان بقرية المشارقة بمركز إهناسيا، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل منزلهما، ما تسبب في إصابتهما ونقلهما لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بمستشفى إهناسيا المركزي وتحويلهما بعد ذلك إلى مستشفى بني سويف التخصصي لاستكمال العلاج.