يبحث الكثيرون عن تفاصيل قرار إعادة فتح دورات المياه في المساجد في مصر 2021، لا سيما بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف قرارا جديدا بشأن فتح دورات المياه في المساجد، وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أنه بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فإن الوزارة ستسمح بدءًا من يوم الأربعاء المقبل 20/ 10/ 2021م بفتح دورات مياه المساجد.

قرار إعادة فتح دورات المياه في المساجد

وعن تفاصيل قرار إعادة فتح دورات المياه في المساجد في مصر 2021، أكد أنه على أن تقوم جميع المديريات خلال يومي الاثنين والثلاثاء 18و19/ 10/ 2021م بمراجعة كل أعمال الصيانة والنظافة لدورات المياه بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، وسيتم خلال هذين اليومين الإعلان عن ضوابط فتحها.

الضوابط الجديدة للصلاة في المساجد

ويأتي قرار وزارة الأوقاف، بإعادة فتح دورات المياه، بعد غلق تام دام منذ بداية الجائحة، وحتى بعد عودة فتح المساجد في الصلوات الخمس وسط ضوابط مشددة، منها غلق دورات المياه وأماكن الوضوء لكي لا تنتقل العدوى بسبب ضيق مكان الوضوء وتعاقب الاستخدام، وفصل الكولديرات وكولمن المياه، ووضع علامات للتباعد بين المصلين، بالإضافة إلى توعية المصلين وإرشادهم بالحكمة واللين.

ومن ضمن ضوابط وزارة الأوقاف، غلق المسجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة وتعقيمه استعدادا للصلاة اللاحقة، وشددت على ضرورة التزام المصلين، بارتداء الكمامة داخل المسجد، وضرورة اصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، والالتزام بعلامات التباعد المبينة بالمسجد.

وحث الوزارة على ضرورة عدم المصافحة بالأيدي، والانصراف عقب الصلاة مباشرة وبدون زحام.

يشار إلى أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب كانت قد أوصت في شهر يوليو الماضي بمخاطبة وزير الأوقاف لبحث مدى إمكانية إعادة فتح دورات المياه ومصلى السيدات والسماح بإقامة صلاة الجنازة بجميع مساجد الجمهورية، ودراسة مدى إمكانية عرض هذا الاقتراح على لجنة إدارة الأزمة المشكلة من عدد من الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء.