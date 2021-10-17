القصة الكاملة لاختلاس موظفين للدقيق والإيرادات من مخبز حكومي بالشرقية

تورط اثنان من مديري مشروع مخبز الصيادين الحكومي بالشرقية في سرقة كميات من الدقيق ومبالغ مالية مخصصة من أرباح بيع الخبر بعد بيعه بالاستيلاء على هذه المبالغ لحسابهما الخاص وذلك أثناء فترة توليهما إدارة المشروع.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية من كشف الاختلاسات خلال حملة مكبرة للتفتيش والرقابة على المخبز وضبطا وتمت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارًا بحبسهما 7 سنوات لكل منهم.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بضبط موظفين للتلاعب بالدقيق وإيرادات البيع

وتعود أحداث القضية رقم 119 لسنة 2019 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1 لسنة 2019 والمقيدة برقم 380 لسنة 2018 أموال عامة المنصورة حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا باتهام «ناصر.ع.م./ع» 33 عامًا مدير إنتاج بمشروع المخابز، و«سعيد.ا.م.ا» 62 عامًا مدير مشروع مخابز الصيادين سابقًا بالاستيلاء على المال العام حيث استولى الأول على كميات من الدقيق وأموال خاصة ببيع الخبز بإجمالي مبلغ 70849 جنيهًا واستولى الثاني على مبلغ 156160 جنيها، بقيمة المبلغ المختلس وقيمة مبلغ إنتاج الرغيف.

محافظ الشرقية يشكل لجنة لفحص الاختلاسات

وكان محافظ الشرقية وجه بتشكيل لجنة لجنة برئاسة مدير إدارة شئون الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية لفحص الواقعة وتبين قيام المتهم «ناصر.ع.م.ع» والمسئول عن مخبز الصيادين التابع لمشروع المخابز الآلية والنصف آلية خلال الفترة من 30 / 5 / 2016 وحتى 18 / 10/ 2017 والتي كان يعمل فيها المتهم كمدير مسئول بمخبز الصيادين بالزقازيق تبين وجود عجز خلال هذه الفترة بواقع 403 شكائر دقيق استخراج 82% بقيمة (اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعون جنيهًا) بالإضافة إلى مبلغ 8380 جنيهًا، فرق تكلفة إنتاج الرغيف، خلال أيام 16 و17 أكتوبر عام 2017.

وكذلك ثبت مسئولية المتهم الثاني «سعيد.ا.م»، 62 سنة، ​باستخدام الكارت الذهبي في غير المخصص له بقيمة مبلغ 109890جنيها (فقط مائة وستة وخمسون ألفًا وثمانمائة وستون جنيهًا) إضافة إلى مبلغ 11700 جنيه (فقط إحدى عشرة ألف وسبعمائة جنيه) قيمة اختلاسه على عدد 90 شيكارة دقيق استخراج 82% حال كونهما مديرين لمخبز الصيادين كلا عن فترة إداراته للمخبز.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها بحبس كل منهما 7 سنوات.