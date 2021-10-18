حظك اليوم برج الدلو الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الدلو بمزاجه المتقلب، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك وتوطيد علاقاتك، وتشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس في منزل الأصدقاء تدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالحب والتجديد والتنويع.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.