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حظك اليوم برج الدلو الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:06 ص | الجمعة 15 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

أهم ما يميز مولودة برج الدلو أنها ليست امرأة مؤذية حتى وإن امتلكت الدلائل، كما أنها تتسم بالصراحة الشديدة، كما أنها تعتقد أن الحوار الصريح هو الحل الوحيد لحل الأزمات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

تناغم القمر مع الشمس والمريخ يجعلك قادرا على الدفاع عن خياراتك بلباقة وهدوء.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

القمر في برجك ويمكنك اليوم إقناع أي شخص بما تريد بكل بساطة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

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