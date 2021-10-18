حظك اليوم برج الحوت الاثنين 18-10-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:24 ص | الإثنين 18 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الحوت
يعرف عن مولود برج الحوت أنّه يحب أن يعبر عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، إذ يتقن إرضاء الشريك دون خجل.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الحوت مهنيًا
القمر في منزلك الثاني، وإذا أردت اليوم أن تحقق ذاتك فلتذكر أن الطريق السليم نحو أهدافك هو العمل بدقة والتركيز.
حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا
اليوم ينصحك الفلك باعتماد اللباقة والدبلوماسية في أقوالك.
ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.