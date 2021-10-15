حظك اليوم برج الحوت الجمعة 15-10-2021 مهنيا وعاطفيا

عدم القدرة على ضبط النفس، يعد أحد عيوب امرأة برج الحوت، الأمر الذي يؤثر عليها في مختلف الأمور الحياتية وخاصة العمل، كما يتميّز بأنه صاحب حدس وبديهة ويتعاطف مع الآخرين، مثالي، كتوم للأسرار وغامض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط والرغبة في الانعزال.. قد تجد بجانبك من يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

ينصحك الفلك بالعمل في صمت.. لا تتسرع اليوم في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع جيدا ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.