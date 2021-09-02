أخصائية في تطبيق تذكرتي: نطبق طريقة جديدة في إدارة الأحداث الرياضية

قالت نادين إيهاب، أخصائي الأحداث الرياضية في تطبيق تذكرتي، إن الاستعداد لافتتاح بطولة العالم لدراجات المضمار المقامة في مصر، كان خلال 48 ساعة فقط، بعد التكليف الموجه إليهم، مؤكدة أن اللجنة المنظمة كانت متعاونة من أجل إخراج البطولة في أبهى صورة.

وشددت نادين إيهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية «CBC»، أمس الأربعاء على أن الاهتمام بالبطولة سيجعل اللعبة تحقق مشاهدات مرتفعة مثل بطولة كأس العالم لليد التي أقيمت في مصر، لافتة إلى أن ستاد القاهرة الدولي توفرت به أحدث الإمكانيات في إفريقيا والشرق الأوسط، وأعدت مداخله ومخارجه بشكل احترافي.

تطبيق فن إدارة الأحداث الرياضية في مصر

وأوضحت أن تطبيق تذكرتي يطبق فن إدارة الأحداث الرياضية من خلال الاهتمام بإدراة الأحداث بشكل منظم يلفت الانتباه، في ظل اهتمام الدولة بالرياضة، وتعرض الطريقة التي يتحدث بها المذيع مع الضيوف، وكذلك طريق دخول اللاعبين، وتنسيق الشاشات والأصوات والألعاب النارية المستخدمة في الافتتاحات والخاتمة.

إشادة دولية بالافتتاح

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، ديفيد لابرتيانت، بالتنظيم الرائع لبطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين 2021 المقامة حاليا في القاهرة، خلال الفترة من 1الى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن «لابرتيانت» انبهاره بالحفل الذي أقيم وشمل استعراضات في الدراجات والجمبار والألعاب النارية، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي، مشددا على أن مصر أصبحت محط أنظار العالم، بعد استضافتها أحداث رياضية ضخمة.

وافتتح البطولة أمس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.