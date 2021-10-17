وكيل «الأوقاف»: الوزارة خط الدفاع الأول ضد أي تطرف

قال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف في جنوب سيناء، اليوم، إن وزارة الأوقاف خط الدفاع ضد أي تطرف وغلو، وهذا الجهد يقوم به شباب الوزارة.

احتفالات المولد النبوي الشريف

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصدى اليوم» المذاع على فضائية «Extra News»، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، له، اليوم، يأتي ضمن تقدير الدولة للعاملين في وزارة الأوقاف ودعم كل من يبذل قصارى جهده للارتقاء بمصر الحبيبة، لافتا إلى أن شهر أكتوبر يشمل بشريات كثيرة منها احتفالات نصر أكتوبر والمولد النبوي الشريف.

السيسي يكرم علماء الأوقاف

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية المولد النبوي الشريف على تكريم عدد من علماء وزارة الأوقاف الذين بذلوا جهدا كبيرا في الدعوة الإسلامية، من بينهم الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، والشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، والدكتور محمد إبراهيم الحفناوي أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بطنطا، والشيخ أحمد عصام إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، ونهاد حتاتة الرئيس السابق للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف، ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالسودان الشيخ نصر الدين مفرح، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان الشيخ عبدالله برك.