جابر طايع: مبادرات الرئيس السيسي أعيت أعداءه

أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، اليوم، أن المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية أعيت أعداءه وخصومه، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المولد النبوي، كانت جامعة مانعة تعبر عن مكنون ما في صدره من الداخل وفكره ورؤيته للإصلاح في المجتمع؛ إذ أن رؤيته إصلاحية بحتة.

السيسي يعمل ليل نهار

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار، وأحدث طفرة رآها الجميع في الطرق والكباري والمصانع والمدارس والمستشفيات والجامعات.

الرئيس يريد حياة كريمة للمصريين

وتابع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف، أن الرئيس السيسي عمل بالآية القرآنية «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، إذ أن إحياء الناس ليس من الموت والعدم فقط، ولكن في أن يعيش الناس حياة كريمة كلها رفاهية تليق بالإنسانية.

وعن تكريمه من قبل الرئيس السيسي، قال: «نقدر ونثمن هذا التقدير، وهو رسالة للأجيال التي تأتي من بعدنا، فأعمالنا لم تذهب سدى؛ الرئيس أعطانا قبلة حياة بعدما خرجنا على المعاش».